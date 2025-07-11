Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:04, 11 июля 2025Ценности

56-летняя Дженнифер Энистон надела откровенное боди для рекламы

Актриса Дженнифер Энистон в откровенном боди снялась в рекламе бренда Pvolve
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Zoey Grossman / @Pvolve

Американская актриса Дженнифер Энистон в откровенном наряде снялась в рекламе фитнес-бренда Pvolve. Об этом сообщает Daily Mail.

56-летняя звезда сериала «Друзья» предстала на размещенных кадрах в черном боди с глубоким V-образным декольте и высокими вырезами для ног. Также она надела прозрачные колготки и широкий кожаный пояс в тон.

В то же время знаменитость распустила волосы, нанесла макияж в коричневой цветовой гамме и выбрала в качестве украшений золотистые серьги-кольца.

Ранее в сети появились снимки 46-летней актрисы Кейт Хадсон в бикини без фотошопа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Гладков рассказал о попытках ВСУ прорваться в Белгородскую область

    Украинские дроны сбили рядом с российской АЭС

    В порту Сен-Тропе загорелась суперъяхта

    «Оленья луна» в российских городах попала на видео

    56-летняя Дженнифер Энистон надела откровенное боди для рекламы

    Московский аэропорт ограничил полеты

    Президент Бразилии резко высказался в адрес Трампа

    США решили догнать Россию и Китай в сфере беспилотников

    Мерц назвал условие возврата России замороженных активов

    Полицейский автомобиль перевернулся в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости