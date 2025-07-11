56-летняя Дженнифер Энистон надела откровенное боди для рекламы

Актриса Дженнифер Энистон в откровенном боди снялась в рекламе бренда Pvolve

Американская актриса Дженнифер Энистон в откровенном наряде снялась в рекламе фитнес-бренда Pvolve. Об этом сообщает Daily Mail.

56-летняя звезда сериала «Друзья» предстала на размещенных кадрах в черном боди с глубоким V-образным декольте и высокими вырезами для ног. Также она надела прозрачные колготки и широкий кожаный пояс в тон.

В то же время знаменитость распустила волосы, нанесла макияж в коричневой цветовой гамме и выбрала в качестве украшений золотистые серьги-кольца.

Ранее в сети появились снимки 46-летней актрисы Кейт Хадсон в бикини без фотошопа.