Адвокат Беньяш: Освобожденного в России Коломийца забрали в ТЦК

Освобожденного в России украинца Андрея Коломийца, отбывшего наказание за посягательство на жизнь двух экс-сотрудников подразделения «Беркут», по возвращении на Украину сразу забрали в территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом сообщил его адвокат Михаил Беньяш (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) в своем Telegram-канале.

По его словам, Коломиец вернулся на Украину 11 июня. После этого с ним сначала побеседовали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), после чего был передан ТЦК.

«Час от часу веселее. По прибытии на родину и (после) беседы с товарищами из СБУ Коломиец незамедлительно попал в заботливые руки Белгород-Днестровского ТЦК», — рассказал адвокат.