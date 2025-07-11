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04:39, 11 июля 2025Бывший СССР

База с личными данными сотен украинских военкомов оказалась у подполья

Лебедев: База с личными данными 254 военкомов Украины попала к подпольщикам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

База с личными данными 254 сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) оказалась в распоряжении подполья. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Как утверждает собеседник агентства, удалось заполучить информацию о сотрудниках Галицко-Франковского, Львовского, Золочевского, Шевченковского и Лычаковско-Железнодорожного ТЦК. В базе перечислены адреса проживания, телефоны, паспортные данные, а также Telegram-аккаунты работников военкоматов. «Первыми начали масштабно действовать подпольщики из Львова. Они передали базу сотрудников местного ТЦК, которой мы с радостью поделимся», — отметил подпольщик.

Лебедев добавил, что из-за ТЦК украинцы лишаются самого дорогого на свете — сыновей, братьев, отцов.

Ранее представитель пророссийского подполья рассказал, что сотрудники территориальных центров комплектования впали в панику после российских ударов. По его словам, многие военкомы раздумывают об увольнении и бегстве из страны.

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