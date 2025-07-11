Бабкина прокомментировала слова Пугачевой о холопах и рабах

Бабкина заявила, что никак не восприняла заявления Пугачевой о холопах и рабах

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина прокомментировала слова эстрадной певицы Аллы Пугачевой о «холопах и рабах». Ее комментарий приводит aif.ru.

По словам исполнительницы, она «никак» не восприняла заявление Пугачевой. «Сейчас мы смотрим совершенно по-разному на происходящее в нашей стране и за ее пределами. Это жизнь. Мне гораздо более интересны достижения тех людей, которые остались со своей страной», — подчеркнула Бабкина.

Ранее народная артистка России Раиса Рязанова прокомментировала резкие слова Аллы Пугачевой. «Сама она холопка! Мы ненормальные люди, по ее словам? А я считаю, что как раз нормальные люди все остались со своей страной и не бежали, как крысы», — высказалась она.