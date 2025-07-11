Бабкина высказалась о вражде с Кадышевой

Бабкина заявила, что у нее никогда не было конфликта с Надеждой Кадышевой

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина прокомментировала слухи о давней вражде с солисткой ансамбля «Золотое кольцо» Надеждой Кадышевой. Ее слова приводит aif.ru.

Бабкина заявила, что в ее жизни нет места конфликтам, а ее отношение к Кадышевой всегда было хорошим. По словам исполнительницы, ошибочная информация о вражде появилась из-за того, что их всегда считали конкурентками.

«У меня в народном жанре конкуренции нет. Потому что я, выходя на сцену, представляю не Надежду Бабкину, а ансамбль "Русская песня". Это многоголосие», — подчеркнула певица.

Артистка отметила, что она никогда не критиковала вокальные данные и репертуар Кадышевой, а лишь высказывала мнение о ее сценических костюмах, не соответствующих народному жанру. «Надя Кадышева — прекрасная певица, исполняет авторские песни своего мужа Саши Костюка, и у нее это отлично получается», — добавила Бабкина.

Ранее сообщалось, что Бабкина отказалась от звания Примадонны, которое с 90-х принадлежало певице Алле Пугачевой.