Экс-главу РАЭК арестовали по арестовали по обвинению в госизмене

Бывшего директора РАЭК Гребенникова отправили в СИЗО по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал экс-директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова по обвинению в государственной измене. Об этом говорится в решении суда.

Заседание прошло в закрытом режиме. Ему вменяют передачу иностранным структурам сведений, составляющих гостайну (статья 275 Уголовного кодекса РФ). Подробности дела не раскрываются.

В январе Гребенникова арестовали по делу о наркотиках. Ему вменяется незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере. По данному делу Гребенникову грозит до 15 лет. Летом этого года он был осужден на семь лет колонии за незаконный оборот наркотиков.