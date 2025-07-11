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03:14, 11 июля 2025Силовые структуры

Экс-главу РАЭК арестовали по арестовали по обвинению в госизмене

Бывшего директора РАЭК Гребенникова отправили в СИЗО по делу о госизмене
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Лефортовский суд Москвы арестовал экс-директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова по обвинению в государственной измене. Об этом говорится в решении суда.

Заседание прошло в закрытом режиме. Ему вменяют передачу иностранным структурам сведений, составляющих гостайну (статья 275 Уголовного кодекса РФ). Подробности дела не раскрываются.

В январе Гребенникова арестовали по делу о наркотиках. Ему вменяется незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере. По данному делу Гребенникову грозит до 15 лет. Летом этого года он был осужден на семь лет колонии за незаконный оборот наркотиков.

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