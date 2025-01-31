Глава Российской ассоциации электронных коммуникаций арестован по статье о наркотиках. Его задержали с мефедроном в центре Москвы

Главу РАЭК Гребенникова арестовали по делу о наркотиках, ему грозит до 15 лет

Директора некоммерческой организации «Российская ассоциация электронных коммуникаций» (РАЭК), объединяющей крупнейших игроков интернет-отрасли, Сергея Гребенникова арестовали по статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Соответствующее решение вынес Тверской суд Москвы.

Согласно материалам дела, обвиняемому вменяется незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере. Его задержали 24 января на Самотечной улице в центре столицы с 2,22 грамма мефедрона. Правоохранители предполагают, что Гребенников причастен к систематической торговле запрещенными веществами.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Уточняется, что его арестовали еще 25 января, в законную силу решение вступило 29-го числа. Обвиняемому грозит от 8 до 15 лет лишение свободы, а также штраф.

Гребенников является организатором «Премии Рунета» и был членом Общественной палаты

38-летний Гребенников в начале своей карьеры работал пиарщиком в различных организациях. В 2007 году он стал заместителем исполнительного директора Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ). Спустя три года после этого занял должность замдиректора РАЭК, а еще спустя пять лет, в 2015-м, — директора РОЦИТ. Возглавил РАЭК он в 2022-м.

О Гребенникове известно, что он занимается организацией интернет-конференций и церемоний на территории России, в частности, Russian Internet Week, «Премия Рунета» и других. Сама РАЭК, в свою очередь, занимается развитием нормативно-правового поля по защите интересов участников рынка, поддержкой проектов в отраслевом образовании и науке.

В 2021 году президент России Владимир Путин ввел Гребенникова в состав Общественной палаты РФ. Из состава ОП его вывели в 2023 году.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Гребенников вышел на связь со словами «какая сенсация»

В марте прошлого года издание «Коммерсантъ» опубликовало материал, согласно которому Федеральная налоговая служба обратилась в суд с заявлением о банкротстве структуры руководства РАЭК Гребенникова и АНО «Цифровая экономика» Сергея Плуготаренко «Рунет медиа холдинг».

Журналисты сообщали, что судебное разбирательство, вероятно, создаст риски для работы компании и владельцев «Рунет медиа холдинга». Тогда Гребенников рассчитывал урегулировать претензии налоговиков. Иск был зарегистрирован 19 марта 2024 года.

31 января в своих соцсетях Гребенников вспомнил данную статью и написал: «Если вы читаете этот пост, значит это уже случилось. (…) Сегодня дела обстоят куда серьезнее…» Несколько часов спустя он опубликовал еще один пост. «За что я люблю пиар? За то, что, выпуская любую новость, ее можно приукрасить по словам заказчика так, чтобы все охали и ахали, — какая сенсация!» — говорится в нем.