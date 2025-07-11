Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:26, 11 июля 2025Россия

Четырех россиян госпитализировали после удара ВСУ по региону

Хинштейн: Четырех человек госпитализировали после атаки ВСУ на Курскую область
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили дроном по приграничью Курской области. В результате атаки четырех человек из деревни Суходол Беловского района госпитализировали, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн в Telegram.

По данным главы региона, пострадали трое мужчин в возрасте 32, 33 и 45 лет и 53-летняя женщина. У них диагностировали осколочные ранения. Состояние россиян медики оценивают как средней степени тяжести.

Других деталей атаки ВСУ Хинштейн не привел.

Ранее сообщалось, что в России за ночь сбили 155 украинских беспилотников. Из них 11 были уничтожены над столичным регионом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возможном огневом мешке для тысяч солдат ВСУ

    Назван мерзкий побочный эффект увеличения ягодиц

    Лавров передал Рубио подборку цитат Зеленского

    Комик высмеял драки российских футболистов в «Кофемании»

    Российский боец рассказал о спасении благодаря талисману от дочки

    Раскрыт страх Европы из-за Трампа и Украины

    Раскрыта распространенная ошибка при употреблении кофе с утра

    Росгвардия показала на видео уничтожение танка и самоходки ВСУ

    Четырех россиян госпитализировали после удара ВСУ по региону

    Мужчина с пулей в голове выполз из могилы и попросил не вызывать скорую помощь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости