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07:15, 11 июля 2025Россия

В России за ночь сбили 155 украинских беспилотников

Минобороны: В России силы ПВО за ночь сбили 155 украинских беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России за ночь сбили 155 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом заявили в военном ведомстве.

Уточняется, что 11 дронов были уничтожены над столичным регионом. Наибольшее количество БПЛА противника — 55 — поражено в Курской области.

Ранее сообщалось, что жители города Курчатов слышали взрывы рядом с Курской атомной электростанцией.

В ночь на 10 июля Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Атака длилась почти 10 часов, за это время российские войска запустили по территории страны 18 крылатых и баллистических ракет и порядка 400 ударных БПЛА. Из них около 200 дронов были типа «Герань».

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