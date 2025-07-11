Член российской академии наук получил штраф за финансирование экстремизма

В Ярославле суд оштрафовал члена РАН Абрамова за финансирование экстремизма

В Ярославле суд оштрафовал члена РАН Сергея Абрамова за финансирование экстремизма. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статье 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности»).

Гособвинение запросило для Абрамова наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей. При этом подсудимый и его защита настаивали на оправдательном приговоре. Детали уголовного дела не сообщаются.

12 апреля 2023 года суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, а 30 ноября того же года по решению суда он был направлен в психиатрический стационар для проведения экспертизы. После 12 дней обследования в клинике его признали вменяемым.

Сергей Абрамов возглавлял Институт программных систем РАН. В 2006 году получил премию правительства России в области науки и техники.

Суд приговорил его к штрафу в размере 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что экс-глава ФБК получил заочный приговор за экстремизм и фейки.