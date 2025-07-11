Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:39, 11 июля 2025Силовые структуры

Член российской академии наук получил штраф за финансирование экстремизма

В Ярославле суд оштрафовал члена РАН Абрамова за финансирование экстремизма
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Ярославле суд оштрафовал члена РАН Сергея Абрамова за финансирование экстремизма. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статье 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности»).

Гособвинение запросило для Абрамова наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей. При этом подсудимый и его защита настаивали на оправдательном приговоре. Детали уголовного дела не сообщаются.

12 апреля 2023 года суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, а 30 ноября того же года по решению суда он был направлен в психиатрический стационар для проведения экспертизы. После 12 дней обследования в клинике его признали вменяемым.

Сергей Абрамов возглавлял Институт программных систем РАН. В 2006 году получил премию правительства России в области науки и техники.

Суд приговорил его к штрафу в размере 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что экс-глава ФБК получил заочный приговор за экстремизм и фейки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над Киевом впервые за три года появился огромный гражданский самолет. Что о нем известно?

    Застреленный в Киеве подполковник СБУ оказался связан с убийством Моторолы

    Грациозный кабанчик попал в объектив фотоловушки в российском заповеднике

    Затраты на личный автомобиль и каршеринг сравнили

    Стала известна цель полета Ан-124 над Киевом

    Основатель Zara купил пятизвездочный отель в Париже за 8,7 миллиарда рублей

    Член российской академии наук получил штраф за финансирование экстремизма

    Обвиненный дочерью в растлении российский многоженец заявил о тайне в этом деле

    Белоусов посетил зону СВО

    Шаляпин высказался о скандальном видео Бузовой с Киркоровым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости