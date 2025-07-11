Дочь Старовойта обратилась к нему на похоронах

Дочь Старовойта поблагодарила его во время похорон

Дочь экс-главы Минтранса Романа Старовойта обратилась к нему на похоронах. Ее слова приводит Ura.ru в Telegram.

Прощание со Старовойтом проходит в Санкт-Петербурге.

Младшая дочь экс-министра выразила сожаление, что отец не сможет присутствовать на вручении ей диплома об образовании. «Дорогой папа, очень жаль, что ты не появишься на моем выпускном, не увидишь, как я окончу университет и стану врачом», — сказала она.

Вторая дочь экс-министра также поблагодарила его за сделанное для семьи.

Медицинское образование имеет и Полина Копылова — девушка Романа Старовойта, которая также пришла на похороны. Диплом ей вручал лично Старовойт, возглавлявший тогда Курскую область.

