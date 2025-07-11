Девушка экс-министра транспорта Старовойта приехала на его похороны и попала на видео

Девушка экс-министра Старовойта Полина приехала на его похороны в Петербург

Девушка экс-министра транспорта России Романа Старовойта Полина Копылова приехала на его похороны в Санкт-Петербург и попала на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленных кадрах она стоит в толпе ожидающих на кладбище, держа в руках букет красных роз.

По сведениям издания, на Смоленском кладбище заметили сотрудников Управления ведомственной охраны Минтранса. Помощники принесли венки и награды бывшего чиновника, которые тот успел получить за время работы.

До этого стало известно, что «движущим звеном» в отношениях экс-министра транспорта Романа Старовойта и 25-летней Полины Копыловой была мать девушки.

Еще раньше сообщалось, что у Копыловой возникли проблемы. 25-летняя девушка рискует быть отчисленной из ординатуры медвуза. Она переехала жить в отель, поскольку всю принадлежавшую Старовойту недвижимость опечатали.