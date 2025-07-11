Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:42, 11 июля 2025Россия

Названо «движущее звено» в отношениях Старовойта со своей возлюбленной

Shot: Движущим звеном в отношениях Старовойта и Копыловой была мать девушки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Полина Копылова (справа)

Полина Копылова (справа). Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

«Движущим звеном» в отношениях экс-министра транспорта Романа Старовойта и 25-летней Полины Копыловой была мать девушки. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации издания, 60-летняя Лилия Витальевна мечтала о «богатом зяте для мамы» и настраивала двух своих дочерей на поиск состоятельных мужчин. Именно по требованию матери Полина выходила в свет, а после знакомства с чиновником женщина настаивала на продолжении отношений.

Накануне стало известно, что у Полины Копыловой начались проблемы. Она начала страдать бессонницей и рискует быть отчисленной из ординатуры медвуза. Девушка вынуждена жить в отеле, поскольку всю принадлежавшую Старовойту недвижимость опечатали, в том числе дом в Подмосковье и квартиру в Москве на Патриарших прудах, в которой жила мать партнерши экс-министра.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Коалиция желающих» захотела получить контроль над небом и морем Украины. На что рассчитывают Франция и Британия?

    Стало известно о возможном огневом мешке для тысяч солдат ВСУ

    Сенатор США раскрыл отношение Трампа к «сокрушительным» санкциям против России

    Сотни объектов оказались повреждены из-за атак ВСУ в российском регионе

    Названо «движущее звено» в отношениях Старовойта со своей возлюбленной

    В МИД Армении оценили встречу с Азербайджаном

    Финляндия объявила о выходе из конвенции о запрете противопехотных мин

    Заявления Трампа назвали музыкой для ушей Зеленского

    В Харьковской области сообщили о пожаре на промышленном объекте после взрыва

    Власти сообщили о еще одной жертве ночных атак ВСУ на Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости