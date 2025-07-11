Названо «движущее звено» в отношениях Старовойта со своей возлюбленной

Shot: Движущим звеном в отношениях Старовойта и Копыловой была мать девушки

«Движущим звеном» в отношениях экс-министра транспорта Романа Старовойта и 25-летней Полины Копыловой была мать девушки. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации издания, 60-летняя Лилия Витальевна мечтала о «богатом зяте для мамы» и настраивала двух своих дочерей на поиск состоятельных мужчин. Именно по требованию матери Полина выходила в свет, а после знакомства с чиновником женщина настаивала на продолжении отношений.

Накануне стало известно, что у Полины Копыловой начались проблемы. Она начала страдать бессонницей и рискует быть отчисленной из ординатуры медвуза. Девушка вынуждена жить в отеле, поскольку всю принадлежавшую Старовойту недвижимость опечатали, в том числе дом в Подмосковье и квартиру в Москве на Патриарших прудах, в которой жила мать партнерши экс-министра.