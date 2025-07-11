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00:36, 11 июля 2025Интернет и СМИ

Павел Дуров раскрыл секрет своего успеха

Основатель Telegram Дуров объяснил свой успех воздержанием от алкоголя и кофе
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Albert Gea / Reuters

Российский предприниматель, основатель Telegram Павел Дуров порекомендовал тем, кто хочет «полностью раскрыть свой потенциал и сохранить ясность ума», воздержаться от веществ, вызывающих привыкание. Он опубликовал совет в своем канале в мессенджере.

«Мой успех и здоровье — результат более чем 20-летнего полного воздержания от алкоголя, табака, кофе, таблеток и наркотиков. Кратковременное удовольствие не стоит вашего будущего», — отметил бизнесмен.

Дуров также упомянул свой пост, написанный в день своего 33-летия. Тогда предприниматель перечислил семь вещей, от которых он воздерживается.

Ранее Павел Дуров отреагировал на слова американского рэпера Снуп Догга, посоветовавшего ему притормозить с рождением детей. Предприниматель заявил, что «нужно самому быть доггом, чтобы понять догга», а также предложил пошутившему над ним рэперу перейти в Telegram, где, по его словам, «конфиденциальность — это главное».

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