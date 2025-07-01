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12:03, 1 июля 2025Интернет и СМИ

Павел Дуров ответил посоветовавшему ему притормозить с рождением детей Снуп Доггу

Павел Дуров предложил пошутившему о его детях Снуп Доггу перейти в Telegram
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Anne-Marie Sorvin / Imagn Images / Reuters

Российский предприниматель, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, который ранее сообщил, что у него более 100 биологических детей, отреагировал на слова американского рэпера Снуп Догга, посоветовавшего ему притормозить с рождением детей. Его ответ был опубликован в соцсети X.

«Дуров, я слышал, у тебя сейчас 106 детей? Ты не детей заводишь, а плодишь выводки щенков. Притормози», — написал в соцсети X Снуп Догг. Публикацию он сопроводил смеющимися смайликами.

В ответ предприниматель заявил, что «нужно самому быть доггом, чтобы понять догга», а также предложил пошутившему над ним рэперу перейти в Telegram, где, по его словам, «конфиденциальность — это главное».

В июле 2024 года стало известно, что Дуров является отцом более 100 детей. Предприниматель рассказал, что стал донором спермы 15 лет назад, когда друг попросил помочь его семье завести ребенка. Основатель Telegram добавил, что планирует открыть код своей ДНК, чтобы его биологические дети могли найти друг друга.

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