Эскорт-агентства заинтересовались чиновниками с Украины

Спрос на эскорт-услуги в Риме вырос из-за Конференции по восстановлению Украины

Европейские эскорт-агентства заинтересовались чиновниками и бизнесменами с Украины. Об этом говорится в Telegram-канале издания «Страна».

Известно, что на Конференцию по восстановлению Украины, которая началась в Риме, съехалось множество украинских чиновников, бизнесменов и прочих представителей элиты. По словам инсайдеров, в связи с этим спрос на эскорт-услуги вырос настолько, что заявки были разосланы даже в партнерские московские агентства.

«Девушки съезжаются со всех сторон (...) Чтобы исключить политические недоразумения, в заявках сразу оговаривается, что клиенты — украинцы», — рассказал журналистам один из участников мероприятия.

В июне депутат Андрей Свинцов призвал запретить пропаганду эскорта.