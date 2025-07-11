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19:46, 11 июля 2025Ценности

Эскорт-агентства заинтересовались чиновниками с Украины

Спрос на эскорт-услуги в Риме вырос из-за Конференции по восстановлению Украины
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Европейские эскорт-агентства заинтересовались чиновниками и бизнесменами с Украины. Об этом говорится в Telegram-канале издания «Страна».

Известно, что на Конференцию по восстановлению Украины, которая началась в Риме, съехалось множество украинских чиновников, бизнесменов и прочих представителей элиты. По словам инсайдеров, в связи с этим спрос на эскорт-услуги вырос настолько, что заявки были разосланы даже в партнерские московские агентства.

«Девушки съезжаются со всех сторон (...) Чтобы исключить политические недоразумения, в заявках сразу оговаривается, что клиенты — украинцы», — рассказал журналистам один из участников мероприятия.

В июне депутат Андрей Свинцов призвал запретить пропаганду эскорта.

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