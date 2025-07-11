Генеральная прокуратура потребовала миллиард рублей со строителей укреплений на границе

В Белгородской области требуют 1 млрд руб. со строителей укреплений на границе

Генеральная прокуратура (ГП) потребовала миллиард рублей со строителей укреплений в Белгородской области на границе с Украиной. Об этом сообщает URA.RU.

По данным издания, ГП выявила масштабные хищения при строительстве фортификационных сооружений и подала иск о взыскании почти миллиарда рублей с организатора строительства. Среди ответчиков по делу заместитель губернатора региона Рустэм Зайнуллин, начальник управления капитального строительства области Алексей Сошников, а также несколько индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Фигурантами дела были получены 26 государственных контрактов на сумму более 924 миллионов рублей. При этом построенные ими объекты не соответствовали требованиям безопасности. Из-за ненадлежащего выполнения условий договоров государству был причинен значительный материальный ущерб.

22 июня задержали вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина.