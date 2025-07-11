Инструктор раскритиковал легенду о несуществующем автомате Калашникова

«Сенсей»: Легенду о работе автоматов Калашникова в любых условиях раскритиковали

Серийные автоматы Калашникова (АК) пытаются сравнивать с несуществующим автоматом из легенд об оружии, которое работает в любых условиях и не требует ухода. Соответствующее заблуждение раскритиковал российский инструктор, слова которого приводит Telegram-канал «Сенсей. Огневая и тактическая подготовка».

«Ошибка большинства людей в том, что они пытаются сравнить АК-12 образца 2023 года с несуществующим образом, легендой автомата Калашникова, которого на самом деле не существует. Это автомат, который никогда не ломается, никогда не ржавеет», — сказал он.

Инструктор подчеркнул, что любой механизм ломается и требует ухода. АК может прослужить без чистки, но его ресурс сократится. Кроме того, в агрессивной среде детали автомата, который вовремя не почистили, могут поржаветь.

В июле диверсионно-штурмовая разведывательная группа (ДШРГ) «Русич» опубликовала сообщение, в котором боец пожаловался на коррозию АК-12.