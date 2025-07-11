Кадыров раскрыл подробности о боях за один населенный пункт в Сумской области

Кадыров: Установлен полный контроль за селом Новониколаевка в Сумской области

Личный состав полка «Ахмат-Чечня» установил полный контроль за одним населенным пунктом в Сумской области — речь идет о Новониколаевке. Подробности о боях за населенный пункт раскрыл глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram.

По его словам, командир полка принял решение рассредоточить силы по периметру позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) и начать огневое воздействие с поддержкой беспилотных летательных аппаратов.

Кадыров уточнил, что контроль над небом обеспечивала снайперская группа и расчет зенитной батареи, которые сбили шесть украинских гексокоптеров Vampir. Затем подключилась вторая линия российской огневой поддержки с реактивными пехотными огнеметами «Шмель» и реактивными штурмовыми гранатами.

«Вражеские позиции были выжжены, противник, прижатый к краю, пытался выбраться из окружения, но столкнулся со шквалом огня наших доблестных воинов и был уничтожен (...) Это была не просто операция — это была борьба, полная мужества, командного духа и образцового взаимодействия», — написал Кадыров.

По его данным, российские военные ликвидировали не менее 15 солдат ВСУ и взяли в плен троих военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в Сумской области создается буферная зона безопасности в границах специальной военной операции (СВО) на Украине. За минувшие сутки российские войска продвинулись на этом направлении в районе шести населенных пунктов.