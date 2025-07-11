Актер Никита Кологривый заявил о готовящемся зарубежном проекте с его участием

Российский актер театра и кино Никита Кологривый рассказал об участии в зарубежном проекте. Об этом он заявил ТАСС.

Звезда сериала «Слово пацана» отметил, что проект есть в планах, однако он пока не может раскрыть подробности. «Пока не можем рассказывать, конечно», — уточнил артист.

Как отмечает агентство, 30-летний актер уже высказывался о своем намерении сниматься в иностранном кино. По словам Кологривого, кинорынок в России стал для него тесным.

Ранее режиссер Юрий Быков, известный по фильму «Дурак» и сериалам «Метод» и «Лихие», назвал Кологривого одним из лучших современных российских актеров. Он отметил, что на съемочной площадке артист всегда собран и активен, несмотря на свою скандальную репутацию.