Известный режиссер назвал Никиту Кологривого одним из лучших актеров

Режиссер Юрий Быков назвал Никиту Кологривого одним из лучших актеров России

Режиссер Юрий Быков назвал Никиту Кологривого одним из лучших современных российских актеров. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу «Макарена».

По словам Быкова, известного по фильму «Дурак» и сериалам «Метод» и «Лихие», Кологривый — не просто талантливый актер, а один из лучших в современной киноиндустрии. Режиссер отметил, что на съемочной площадке актер всегда собран и активен, несмотря на свою скандальную репутацию.

«Его манера поведения в СМИ — это его личное дело. Он за это отвечает. Мне это абсолютно не мешает», — отметил Быков.

Ранее сообщалось, что Кологривый, который приобрел известность после яркой роли в сериале «Слово пацана» и нескольких скандалов со своим участием, стал самым популярным актером 2024 года. Отмечается, что в рейтинге он обошел Джейсона Стэйтема и Леонардо Ди Каприо.