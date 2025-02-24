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15:26, 24 февраля 2025Культура

Известный режиссер назвал Никиту Кологривого одним из лучших актеров

Режиссер Юрий Быков назвал Никиту Кологривого одним из лучших актеров России
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Режиссер Юрий Быков назвал Никиту Кологривого одним из лучших современных российских актеров. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу «Макарена».

По словам Быкова, известного по фильму «Дурак» и сериалам «Метод» и «Лихие», Кологривый — не просто талантливый актер, а один из лучших в современной киноиндустрии. Режиссер отметил, что на съемочной площадке актер всегда собран и активен, несмотря на свою скандальную репутацию.

«Его манера поведения в СМИ — это его личное дело. Он за это отвечает. Мне это абсолютно не мешает», — отметил Быков.

Ранее сообщалось, что Кологривый, который приобрел известность после яркой роли в сериале «Слово пацана» и нескольких скандалов со своим участием, стал самым популярным актером 2024 года. Отмечается, что в рейтинге он обошел Джейсона Стэйтема и Леонардо Ди Каприо.

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