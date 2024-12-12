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20:02, 12 декабря 2024Культура

Российский актер обогнал по популярности Стэйтема и Ди Каприо

Никита Кологривый оказался популярнее Джейсона Стэйтема и Леонардо Ди Каприо
Андрей Шеньшаков

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Актер Никита Кологривый, который приобрел известность после яркой роли в сериале «Слово пацана», а также после нескольких скандалов со своим участием, стал самым популярным актером 2024 года. Об этом «Газета.Ru» сообщает со ссылкой на итоги года сервиса «КиноПоиск».

В рейтинге, составленном онлайн-кинотеатром, компанию Кологривому составили британский актер Джейсон Стэйтем и оскароносный Леонардо Ди Каприо. Сообщается, что список был составлен в результате анализа кликов пользователей на страницы знаменитостей на сайте агрегатора.

Среди актрис в уходящем году самой популярной оказалась Ана де Армас. Второе место заняла Юлия Снигирь, сыгравшая в вышедшей в этом году экранизации «Мастера и Маргариты». Третье место заняла звезда нашумевшего хоррора «Субстанция» Маргарет Куэлли.

Ранее стало известно, что звезда «Слова пацана» Кологривый получил роль суперагента в комедийном новогоднем фильме. Он сыграет пародию на Джеймса Бонда.

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