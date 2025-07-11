Козловского обвинили в получении денег от стран НАТО

Глава ФПБК Бородин возмутился туром актера Данилы Козловского по США

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин возмутился запланированным туром по США актера Данилы Козловского. Пост он разместил в Telegram-канале.

Общественник выложил в соцсети анонс выступлений российского артиста в городах США. В частности, на афише заявлены концерты в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Сиэтле, Майами, Чикаго и Нью-Йорке. Бородин назвал график актера «турне по странам НАТО» и заявил, что Козловский «любит посещать другие страны».

«Он же прекрасно понимает, что деньги, которые он заработает, — это деньги стран НАТО. Кто организатор данного мероприятия? Кто платит Козловскому, чтобы он ездил в турне по странам НАТО?» — высказался глава ФПБК.

Ранее Бородин призвал возбудить уголовное дело в отношении певицы Манижи Сангин, которая вернулась в Россию. По его мнению, артистку должны признать иностранным агентом, а также проверить ее действия и высказывания по статье об оправдании терроризма.