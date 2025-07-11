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09:46, 11 июля 2025Мир

Лавров упрекнул Европу в незнании истории

Лавров: Нынешний класс политиков пытается поднять Европу для войны против России
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Германия, Франция и Великобритания подталкивают Европу к новому конфликту с Россией, игнорируя трагические уроки прошлого. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре, трансляция доступна на Rutube.

«Последние высказывания и действия и Берлина, и Парижа, и Лондона говорят о том, что нынешний класс политиков, который пришел к власти в этих и ряде других стран, забыл уроки истории, забыл о тех выводах, которые все человечество извлекло из этих уроков истории, и пытается, по большому счету, вновь поднять Европу для войны против России», — сказал дипломат.

10 июля канцлер Германии Фридрих Мерц во время своей речи на конференции по вопросам восстановления Украины в Риме обратился к президенту России Владимиру Путину. «Первое [сообщение] — для Москвы и президента Путина. Послание довольно простое: мы не сдадимся», — сказал он.

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