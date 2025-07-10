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14:42, 10 июля 2025Мир

Мерц обратился к Путину

Мерц в послании Путину: Мы не сдадимся
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

«Мы не сдадимся». Такое послание канцлер Германии Фридрих Мерц адресовал президенту России Владимиру Путину во время своей речи на конференции по вопросам восстановления Украины в Риме. Трансляция выступления доступна на YouTube-канале DRM News.

В конце своего выступления глава немецкого правительства поблагодарил союзников за помощь Украине. Он также отметил, что у него есть два сообщения.

«Первое [сообщение] — для Москвы и президента Путина. Послание довольно простое: мы не сдадимся», — сказал он.

Второе послание канцлер адресовал президенту США Дональду Трампу.

Ранее Мерц призвал главу Белого дома оставаться в союзничестве с европейцами. Он подчеркнул, что европейцы и американцы стремятся к стабильному политическому порядку в мире.

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