Мерц обратился к Путину

Мерц в послании Путину: Мы не сдадимся

«Мы не сдадимся». Такое послание канцлер Германии Фридрих Мерц адресовал президенту России Владимиру Путину во время своей речи на конференции по вопросам восстановления Украины в Риме. Трансляция выступления доступна на YouTube-канале DRM News.

В конце своего выступления глава немецкого правительства поблагодарил союзников за помощь Украине. Он также отметил, что у него есть два сообщения.

«Первое [сообщение] — для Москвы и президента Путина. Послание довольно простое: мы не сдадимся», — сказал он.

Второе послание канцлер адресовал президенту США Дональду Трампу.

Ранее Мерц призвал главу Белого дома оставаться в союзничестве с европейцами. Он подчеркнул, что европейцы и американцы стремятся к стабильному политическому порядку в мире.