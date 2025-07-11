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16:18, 11 июля 2025Силовые структуры

Многодетную россиянку арестовали после жалобы бойца СВО на ее жестокость

В Волгограде суд взял под стражу многодетную мать за избиение ребенка
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Волгограде суд взял под стражу многодетную мать по делу об избиении своего ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщину обвиняют в преступлении по статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и пункту «а», «г» части 2 статьи 117 («Истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии») УК РФ. Четверых ее детей, в том числе младенца, изъяли из семьи.

Ранее, как пишет ТАСС, в интернете распространилось видео бойца СВО, на котором он показал кадры избиения маленькой девочки ее матерью. Военный попросил спасти несовершеннолетних, которые, по его словам, живут в невыносимых условиях: женщина избивает их и оставляет дома одних.

Ранее сообщалось, что Россия выдала Латвии мужчину, разыскиваемого Интерполом за педофилию.

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