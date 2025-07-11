Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:21, 11 июля 2025Силовые структуры

Россия выдала Латвии разыскиваемого за изнасилование девочки около казино

Россия выдала Латвии мужчину, разыскиваемого Интерполом за педофилию
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Россия передала Латвии гражданина одной из среднеазиатских республик, разыскиваемого за педофилию. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина находился в международном розыске по обвинению в изнасиловании ребенка. По данным иностранных правоохранителей, в апреле 2021 года в Риге около казино он убедил 12-летнюю девочку сесть к нему в машину и надругался над ней, зная, что она несовершеннолетняя.

После этого мужчина уехал из страны. В 2024 году его стали разыскивать по каналам Интерпола, в июле того же года российские правоохранители обнаружили обвиняемого в Москве.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге девушка написала заявление о попытке группового надругательства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе предложили Украине два способа избежать провала на фронте. К чему готовятся ВСУ?

    В зоне СВО ликвидировали командира ДРГ засекреченного подразделения ВСУ

    Мужчина выжил в страшном ДТП и сел медитировать у разбитой машины

    В России запустят уникальное шоу

    В России отреагировали на атаку ВСУ на Крым

    Стало известно о подготовке правительства Украины к эвакуации на запад страны

    В Совфеде ответили на слова начальника Генштаба Франции об угрозе от России

    Доктор Мясников рассказал о встрече с НЛО

    Россиянка получила миллионы за коммунальную аварию

    Назван рекордсмен по отзыву автомобилей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости