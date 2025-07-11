Россия выдала Латвии разыскиваемого за изнасилование девочки около казино

Россия передала Латвии гражданина одной из среднеазиатских республик, разыскиваемого за педофилию. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Мужчина находился в международном розыске по обвинению в изнасиловании ребенка. По данным иностранных правоохранителей, в апреле 2021 года в Риге около казино он убедил 12-летнюю девочку сесть к нему в машину и надругался над ней, зная, что она несовершеннолетняя.
После этого мужчина уехал из страны. В 2024 году его стали разыскивать по каналам Интерпола, в июле того же года российские правоохранители обнаружили обвиняемого в Москве.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге девушка написала заявление о попытке группового надругательства.