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04:40, 11 июля 2025Бывший СССР

На Украине отреагировали на жест госсекретаря США в адрес Лаврова

Соскин: Лавров и Рубио продемонстрировали, что прекрасно понимают друг друга
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Общение госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Ларовым на переговорах в Куала-Лумпуре свидетельствует об отличном взаимопонимании между ними. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Таким образом он прокомментировал кадры с места встречи, на которых госсекретарь подмигивает Лаврову. «Это ребята еще те. Они друг друга понимают», — сказал Соскин.

Ранее стало известно, что Рубио подмигнул российскому министру накануне переговоров в Куала-Лумпуре. На опубликованном видео видно, как дипломаты сидят друг напротив друга за столом переговоров. Затем камера показывает Рубио крупным планом — он поворачивается к Лаврову и подмигивает с улыбкой.

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