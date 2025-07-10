Атвуд: Рубио подмигнул Лаврову накануне переговоров в Куала-Лумпуре

Госсекретарь США Марко Рубио подмигнул министру иностранных дел России Сергею Лаврову накануне переговоров в Куала-Лумпуре. Об этом сообщила корреспондент CNN Кайли Атвуд в социальной сети X.

«Министр иностранных дел Рубио встретился с министром иностранных дел России Лавровым в Малайзии. В начале встречи ни один из дипломатов не дает комментариев, а Рубио подмигивает Лаврову после выкрикнутого вопроса», — говорится в публикации.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели переговоры на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре.

Рубио заявил, что в ходе переговоров с Лавровым США услышали предложения по Украине, которые ранее не озвучивались. Он уточнил, что это не гарантирует скорое достижения мира, но это концепция, которую он намерен передать американскому президенту сразу по возвращении.