Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:21, 10 июля 2025Мир

Рубио подмигнул Лаврову

Атвуд: Рубио подмигнул Лаврову накануне переговоров в Куала-Лумпуре
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Mandel Ngan / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио подмигнул министру иностранных дел России Сергею Лаврову накануне переговоров в Куала-Лумпуре. Об этом сообщила корреспондент CNN Кайли Атвуд в социальной сети X.

«Министр иностранных дел Рубио встретился с министром иностранных дел России Лавровым в Малайзии. В начале встречи ни один из дипломатов не дает комментариев, а Рубио подмигивает Лаврову после выкрикнутого вопроса», — говорится в публикации.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели переговоры на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре.

Рубио заявил, что в ходе переговоров с Лавровым США услышали предложения по Украине, которые ранее не озвучивались. Он уточнил, что это не гарантирует скорое достижения мира, но это концепция, которую он намерен передать американскому президенту сразу по возвращении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не сдадимся». Мерц пригрозил Путину и обратился к Трампу с просьбой

    На Украине признали продвижение ВС России близ нескольких населенных пунктов

    На Украине показали подозреваемых в убийстве полковника СБУ в Киеве

    МИД прокомментировал сообщения о возможном введении санкций против Армении

    Муж и жена с подачи сына шпионили за ранеными российскими военными

    В Москве зафиксирован температурный рекорд почти за 150 лет

    Суд вынес решение по аресту Гуцул

    Над Московским регионом и еще двумя областями сработали системы ПВО

    Стало известно о взятии в клещи ВС России города в Харьковской области

    Захарова подписала фото переговоров Лаврова хештегом «ВанЛав»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости