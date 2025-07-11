На Западе оценили реакцию Путина на выпады Трампа

Журналистка Кауфманн: Путин не обращает внимание на выпады Трампа

Президент России Владимир Путин, в отличие от европейских лидеров, не обращает внимание на выпады главы США Дональда Трампа. На это указала журналистка Сильви Кауфманн в статье для британской газеты Financial Times.

Она отметила, что «жесткое отцовское поведение» американского президента, возможно, произвело впечатление на генсека НАТО Марка Рютте, однако российский лидер «невосприимчив к его истерикам».

Журналистка подчеркнула, что Путин придерживается своей неизменной позиции и во время разговоров с главами государства настаивает на устранении коренных причин украинского конфликта для его урегулирования.

Ранее Трамп рассказал о своем недовольстве Путиным. По его словам, заявления российского лидера всегда звучат хорошо, но в итоге ни к чему не приводят.