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13:41, 11 июля 2025Бывший СССР

Нардеп Украины попал под подозрение из-за неожиданной связи

Нардеп Украины попал под подозрение из-за махинаций с удобрениями из Белоруссии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-канал «Україна Євгенія Шевченка»

Нардеп Украины Евгений Шевченко попал еще под одно подозрение из-за махинаций с минеральными удобрениями из Белоруссии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

«Стражи порядка задокументировали, как депутат создавал искусственные препятствия при доставке удобрений из Беларуси, а за "решение проблем" требовал 14,5 миллиона гривен взятки. Деньги поступали на счета фирмы, оформленной на его сына. По данным следствия, нардеп также мог получать регулярные откаты, предлагая другим компаниям доступ к белорусским квотам», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что конкретных имен названо не было, однако, согласно собеседникам издания, речь идет именно о Шевченко.

14 ноября прошлого года народному депутату Украины Евгению Шевченко, вступившему в конфликт с офисом президента Владимира Зеленского, предъявили обвинение в государственной измене. По информации ведомства, Шевченко обвиняется в якобы связях с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и в «дискредитации действующей власти».

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