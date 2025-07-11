Обвиненный дочерью в растлении российский многоженец заявил о тайне в этом деле

Обвиненный дочерью в растлении многоженец Сухов: В деле есть тайна

У россиянки Анны Суховой, которая обвинила в растлении отца — многоженца Ивана Сухова, есть некая тайна. Об этом заявил сам Сухов в комментарии «Комсомольской правде».

Как утверждает мужчина, он не собирается рассказывать свою версию событий, чтобы не раскрыть тайну дочери.

«Не хочу афишировать свою версию (...) Возможно, этой тайной ее шантажировали. Следствие будет разбираться», — высказался о резонансном деле Сухов.

Дочь Сухова рассказала о двух случаях сексуализированного насилия со стороны отца и сообщила, что тот делал похожие вещи и с другими дочерьми, но «не так жестко, как с ней». Она согласилась пройти процедуру проверки на детекторе лжи с полиграфологом Романом Устюжаниным, и тот подтвердил правдивость ее слов.