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12:57, 11 июля 2025Бывший СССР

Омбудсмен на Украине признался в фейке о якобы причастности России к теракту

Лубинец признался в распространении фейка о якобы причастности России к теракту
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Организация Объединенных Наций (ООН) не заявляла о якобы причастности России к теракту в населенном пункте Еленовка в Донецкой народной республике (ДНР). В распространении фейка признался уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает украинское издание «Следствие.Инфо».

Омбудсмен отметил, что его секретариат не провел должной проверки найденной информации. Он добавил, что после выявления недостоверности публикация была удалена.

«Выражаем вам свою признательность за проявленное внимание и обеспокоенность. Приносим извинения за допущенную ошибку», — резюмировал Лубинец.

Ранее в Баку отреагировали на сообщение о закрытии русскоязычных школ в Азербайджане. В Министерстве науки и образования республики заявили, что данная информация является фейком.

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