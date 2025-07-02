В Баку отреагировали на сообщение о закрытии русскоязычных школ в Азербайджане

В Баку опровергли сообщение о закрытии русскоязычных школ в Азербайджане

В Министерстве науки и образования Азербайджана опровергли сообщение о закрытии русскоязычных школ в республике. Об этом пишет РИА Новости.

«Это фейк», — говорится в комментарии министерства.

Ранее издание Oxu.az заявило, что Баку решило поэтапно закрыть русскоязычные школы. Сообщалось, что в течение трех лет русскоязычные школы в республике перейдут на преподавание на азербайджанском языке.

Ранее в Кремле высказались о роли Украины в конфликте между Москвой и Баку. По словам пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, Киев делает все возможное, чтобы «подливать масло в огонь».