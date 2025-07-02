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14:25, 2 июля 2025Бывший СССР

В Баку отреагировали на сообщение о закрытии русскоязычных школ в Азербайджане

В Баку опровергли сообщение о закрытии русскоязычных школ в Азербайджане
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Edward Crawford / Shutterstock / Fotodom

В Министерстве науки и образования Азербайджана опровергли сообщение о закрытии русскоязычных школ в республике. Об этом пишет РИА Новости.

«Это фейк», — говорится в комментарии министерства.

Ранее издание Oxu.az заявило, что Баку решило поэтапно закрыть русскоязычные школы. Сообщалось, что в течение трех лет русскоязычные школы в республике перейдут на преподавание на азербайджанском языке.

Ранее в Кремле высказались о роли Украины в конфликте между Москвой и Баку. По словам пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, Киев делает все возможное, чтобы «подливать масло в огонь».

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