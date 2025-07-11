Паузу в карьере певицы Натали объяснили

Продюсер Рудченко: Певица Натали не выступает не из-за потери мужа

Потеря мужа не является основной причиной паузы в карьере российской певицы Натали. Об этом заявил продюсер Павел Рудченко в разговоре с сайтом «Страсти».

По его словам, из-за того, что артистка «ушла в тень», спрос на ее выступления упал, как и гонорар за них. «Это связано с тем, что как певица она мало выдавала новый контент и начала отходить на второй план. Но это бывает с каждым артистом», — отметил Рудченко.

При этом он добавил, что певица может перезапустить карьеру, если ее хиты «завирусятся», как это было у исполнительниц Кати Лель и Надежды Кадышевой. «Надеюсь, у Натали все пойдет в творческом плане. Вероятно, ей даже не придется выпускать новый хит», — заключил продюсер.

Ранее сообщалось, что Натали переживает подъем в карьере и поднимает стоимость выступлений.