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14:30, 13 марта 2025Культура

Певица Натали подняла гонорары за выступления

Продюсер Рудченко: Певица Натали поднимает гонорары за выступления
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Жданов / РИА Новости

Российская певица Натали переживает подъем в карьере и поднимает стоимость выступлений. Об этом заявил продюсер Павел Рудченко в разговоре с aif.ru.

Он отметил, что какое-то время назад артистка снизила стоимость своих выступлений, чтобы ее чаще звали. «А сейчас, насколько я знаю, она регулирует ценник на свои выступления», — сказал он, добавив, что после произошедшей в ее жизни трагедии у исполнительницы хита «Ветер с моря дул» случился «творческий подъем».

В августе сообщалось, что Натали уменьшила гонорары в два раза после творческой паузы.

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