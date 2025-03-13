Певица Натали подняла гонорары за выступления

Продюсер Рудченко: Певица Натали поднимает гонорары за выступления

Российская певица Натали переживает подъем в карьере и поднимает стоимость выступлений. Об этом заявил продюсер Павел Рудченко в разговоре с aif.ru.

Он отметил, что какое-то время назад артистка снизила стоимость своих выступлений, чтобы ее чаще звали. «А сейчас, насколько я знаю, она регулирует ценник на свои выступления», — сказал он, добавив, что после произошедшей в ее жизни трагедии у исполнительницы хита «Ветер с моря дул» случился «творческий подъем».

В августе сообщалось, что Натали уменьшила гонорары в два раза после творческой паузы.