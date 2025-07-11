Под Москвой мигранты едва не надругались над 14-летней школьницей и были наказаны

В Ермолино мигранты едва не надругались над девочкой и были взяты дружинниками

В подмосковном Ермолино мигранты едва не надругались над 14-летней школьницей и были наказаны — возвращавшуюся вечером домой девочку приезжие затащили в кусты, однако ей удалось вырваться. Иностранцев вычислили представители «Русской Общины», они были взяты в сцепке с сотрудниками полиции. Об этом сообщается в Telegram-канале дружинников.

Очевидцы отметили, что один из мигрантов порвал на ребенке колготки и кофты. Позже к мужчине подошли подельники, которые продолжили издевательства над несовершеннолетней. Девочка смогла убежать.

По данным дружинников, трагедию удалось предотвратить на улице Центральной.

До этого стало известно, что в Москве девушка дала отпор пристававшему к ней мигранту. На попавшем в соцсети видеоролике девушка наносит серию ударов водителю такси, который держит ее за одежду.