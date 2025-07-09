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14:10, 9 июля 2025Россия

В Москве девушка отбилась от пристававшего к ней мигранта и попала на видео

В Москве девушка дала отпор пристававшему к ней мигранту и попала на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В Москве девушка отбилась от пристававшего к ней мигранта и попала на видео. Ролик опубликовал телеканал «Царьград» в Telegram.

На кадрах девушка наносит серию ударов водителю такси, который держит ее за одежду.

По словам очевидцев, перед этим девушка выскочила из машины с криком: «Отстань от меня!» Управлявший машиной иностранец бросился за ней следом и попытался силой затащить ее обратно.

Тем временем Следственный комитет России (СК) раскрыл новые данные о совершенных мигрантами преступлениях. В частности, СК отмечает резкий рост совершенных иностранцами тяжких преступлений. Также выросло количество совершенных ими преступлений повышенной общественной опасности — на 22 процента.

ЖЗЛ
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