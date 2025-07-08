СК раскрыл данные о совершенных мигрантами в России преступлениях

СК: Число совершенных мигрантами преступлений выросло на 10 процентов

За пять месяцев 2025 года число совершенных мигрантами преступлений в России выросло на 10 процентов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России по итогам совещания, которое провел глава ведомства Александр Бастрыкин.

По данным следствия, всего за указанный период российский закон нарушили 12,5 тысячи иностранцев. В сравнении с 2024 годом количество совершенных приезжими преступлений составило 18 тысяч 873 деяния. Кроме того, резко увеличилось число особо тяжких деяний мигрантов — на 57 процентов. Также выросло количество совершенных ими преступлений повышенной общественной опасности — на 22 процента.

Во время совещания председатель СК отметил, что антисоциальное поведение приезжих, в том числе женщин и их детей, имеет серьезный деструктивный потенциал. Он обратил внимание подчиненных на необходимость тесного сотрудничества с органами исполнительной и законодательной власти, а также правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Михаил Матвеев предложил новый способ отсеивать мигрантов — по принципу «светофора».