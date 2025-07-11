Популярная модель показала кровь на юбке и сорвала овации

Популярная модель Брукс Нейдер показала красное пятно на юбке и сорвала овации

Американская модель и актриса Брукс Нейдер оконфузилась на Уимблдоне и сорвала овации. Пост на эту тему она опубликовала в личном TikTok-аккаунте.

28-летняя манекенщица показала свой образ для посещения чемпионата — она выбрала топ в горох и миди-юбку белого цвета в сочетании с ремнем Saint Laurent. При этом на размещенных кадрах видно, что на задней части юбки было небольшое красное пятно. «Хотела быть элегантной, но менструация началась прямо на Уимблдоне», — пояснила знаменитость в описании.

Зрители похвалили Нейдер за смелость и честность в комментариях под видео. «Ты заслуживаешь овации!», «Ты такая настоящая», «Бывает со всеми», «Спасибо за нормализацию того, через что мы проходим каждый месяц», «Красотка», «Популярность тебя не испортила» — высказывались пользователи сети.

Ранее в мае Брукс Нейдер в откровенном наряде появилась на афтепати Met Gala.

