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01:00, 7 мая 2025Ценности

Популярная модель оголила грудь на афтепати Met Gala

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Lanna Apisukh / WWD via Getty Images

Американская модель и актриса Брукс Нейдер в откровенном наряде появилась на афтепати Met Gala. Снимки публикует Page Six.

28-летняя манекенщица посетила клуб Ludlow House в черном платье длины макси, разрез на котором оголял ее грудь. При этом волосы знаменитость собрала в высокий конский хвост, сделав также макияж в нюдовых оттенках. Завершали нарочито сексуальный образ массивные золотые серьги.

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Темой бала Met Gala в 2025 году стал дендизм. Гости выставки, получившей название Superfine: Tailoring Black Style, сосредоточились на одежде как одном из факторов формирования идентичности темнокожих мужчин и их стиле в начале XVIII века.

В мае 2024 года Брукс Нейдер также вышла в свет в прозрачном платье без бюстгальтера. Инфлюэнсер посетила мероприятие, посвященное 60-летию журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue, с которым сотрудничала. Ее запечатлели в облегающем тело макси-платье из тонких нитей бисера.

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