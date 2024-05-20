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01:16, 20 мая 2024Ценности

Модель появилась на публике в прозрачном платье без бюстгальтера

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Американская модель и актриса Брукс Нейдер появилась на публике в прозрачном наряде без бюстгальтера. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

27-летняя манекенщица посетила мероприятие, посвященное 60-летию журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue, с которым сотрудничала. Для выхода в свет она выбрала черное облегающее макси-платье из тонких нитей бисера, обнажавшее ее тело. При этом из нижнего белья на девушке были только стринги нюдового оттенка с заниженной талией.

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Модель также примерила туфли на массивных каблуках и платформе в тон одежде, распустила уложенные волнами волосы и сделала макияж в естественной цветовой гамме.

Ранее в мае британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на Каннский фестиваль в полупрозрачном платье.

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      Карина Черных
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