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05:53, 11 июля 2025Силовые структуры

Постиравший собаку в стиральной машинке россиянин предстанет перед судом

Постиравший собаку в стиральной машинке житель Камчатки предстанет перед судом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Мужчина, который несколько часов избивал свою девушку, а также постирал ее собаку в стиральной машине, предстанет перед судом. Об этом сообщила прокуратура Камчатского края в Telegram-канале.

По данным следствия, в октябре прошлого года житель Камчатки на почве ревности нанес сожительнице не менее 20 ударов кулаками по лицу и телу, связал скотчем и нанес по меньшей мере 6 порезов ножом по лицу и телу. Женщина смогла написать сообщение в мессенджере своим родственникам, которые, прибыв к месту ее жительства, помогли ей выбраться через окно.

Старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ Елизавета Денисюк заявила, что фигурант содержится под стражей, ни по одному инкриминируемому эпизоду вину он не признал. «После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Петропавловско-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу», — указала она.

Ранее сообщалось, что в октябре 2024 мужчина посадил собаку в барабан стиральной машины и запустил программу. Хозяйка животного остановила машинку, выломала дверцу и вынула собаку, а затем отвезла в ветеринарную клинику, где врачи спасли питомца.

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