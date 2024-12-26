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15:14, 26 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин постирал собаку в стиральной машинке и попал под уголовное дело

На Камчатке мужчина постирал собаку в стиральной машине и попал под статью
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sasha Chornyi / Shutterstock / Fotodom  

На Камчатке 37-летний местный житель постирал собаку в стиральной машинке и попал под статью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным»). Сейчас он арестован в связи с расследованием другого уголовного дела, возбужденного по статьям о незаконном лишении свободы и покушении на жизнь девушки.

По данным прокуратуры, в октября 2024 года фигурант из хулиганских побуждений посадил собаку в барабан стиральной машины и запустил программу. Происходящее увидела хозяйка животного. Она остановила машинку, выломала дверцу и вынула собаку, а затем отвезла в ветеринарную клинику, где врачи спасли питомца.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) неизвестный изнасиловал собаку и издевался над ней.

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