В российском регионе неизвестный изнасиловал и измучил собаку

В ХМАО полиция проводит проверку по факту изнасилования собаки

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) неизвестный изнасиловал собаку и издевался над ней. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, инцидент произошел в Излучинске в Нижневартовском районе. В ветеринарную клинику доставили покалеченную собаку: у нее была раздроблена челюсть, вырваны зубы и изранен язык. Спасти животное не удалось.

Отмечается, что собака по кличке Мира четыре года находилась на курировании. Полицейские проводят проверку по факту произошедшего. При подтверждении данных живодерам грозит статья за жестокое обращение с животными.

Ранее стало известно, что в Алапаевске россиянин учинил зверскую расправу над съевшими его ужин голодными котами.

