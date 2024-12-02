Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:04, 2 декабря 2024Силовые структуры

В российском регионе неизвестный изнасиловал и измучил собаку

В ХМАО полиция проводит проверку по факту изнасилования собаки
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) неизвестный изнасиловал собаку и издевался над ней. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, инцидент произошел в Излучинске в Нижневартовском районе. В ветеринарную клинику доставили покалеченную собаку: у нее была раздроблена челюсть, вырваны зубы и изранен язык. Спасти животное не удалось.

Отмечается, что собака по кличке Мира четыре года находилась на курировании. Полицейские проводят проверку по факту произошедшего. При подтверждении данных живодерам грозит статья за жестокое обращение с животными.

Ранее стало известно, что в Алапаевске россиянин учинил зверскую расправу над съевшими его ужин голодными котами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Ловим, поджигаем, уничтожаем». Боец Орел рассказал об атаках ВСУ в Курской области с большим количеством техники НАТО

      Раскрыты получатели «налогового кэшбека» от государства среди россиян

      Россияне рассказали о ссорах на работе из-за графика отпусков

      В российском регионе возобновили расследование дела о пропавших 20 лет назад детях

      Байден спас своего сына от длительного тюремного срока

      Топ-модель показала фото в откровенном боди

      В Госдуме захотели запретить россиянам курить на ходу

      В российском регионе неизвестный изнасиловал и измучил собаку

      Россиянин описал девушек на Кубе фразой «охотятся на белых мужиков»

      Выявлена причина загадочного астрофизического явления

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше