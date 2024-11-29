Россиянин учинил зверскую расправу над съевшими его ужин голодными котами

В Алапаевске россиянин жестоко убил двух котов, съевших его сосиски с макаронами

В Свердловской области задержали 23-летнего россиянина Илью Ширшева, обвиняемого в жестоком обращении с животными. Об этом в пятницу, 30 ноября, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального МВД Валерий Горелых.

По данным полиции, в ночь с 25 на 26 ноября в комнате отдыха скотного двора колхоза имени Чапаева в Алапаевске мужчина учинил жестокую расправу над двумя котами. Мужчина объяснил свое зверство поведением котов — голодные животные съели его ужин, состоявший из сосисок с макаронами, подливой и хлебом. После расправы мужчина выбросил тела животных в навоз.

Выяснилось, что всю расправу на телефон снимал 16-летний молодой человек, бывший очевидцем преступления. Силовики направили в комиссию по делам несовершеннолетних материалы для принятия в отношении юноши мер реагирования.

24 января сообщалось, что в Тамбове полицейские возбудили дело в отношении двоих 17-летних подростков и двоих 18-летних молодых людей из-за жестокой расправы над котом.