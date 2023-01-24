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19:21, 24 января 2023Силовые структуры

Возбуждено дело из-за видео с жестоким убийством кота молодыми россиянами

В Тамбове полицейские возбудили дело из-за жестокой расправы над котом пьяными юношами

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Тамбове полицейские возбудили дело в отношении двоих 17-летних подростков и двоих 18-летних молодых людей из-за жестокой расправы над котом. Об этом во вторник, 24 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.

По данным ведомства, 23 января в интернете появилось видео, на котором юноши издеваются над котом в квартире на улице Магистральной. Двое фигурантов били питомца стеклянной бутылкой и другими предметами, третий смотрел на это, а четвертый снимал на телефон, уточняет РИА Новости. Кот скончался.

Отмечается, что россияне были пьяны. По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 245 («Жестокое обращение с животным») УК РФ. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Одного совершеннолетнего фигуранта задержали и привлекли к ответственности за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков.

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Екатерина Власова
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