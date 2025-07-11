Потерявший девственность в 27 лет мужчина столкнулся с неожиданными последствиями секса

Пользователь Reddit с ником AccordingStranger210 рассказал о том, с какими проблемами он столкнулся после потери девственности. Первый раз в жизни мужчина занялся сексом в 27-летнем возрасте, будучи приверженцем идей половой неприкосновенности до свадьбы, однако изменил мнение из-за понравившейся ему 30-летней женщины.

«Моя девушка тоже выросла в культуре чистоты, но решила сменить убеждения и начала заниматься случайным сексом. У нее было 5-10 "отношений" с партнерами по интересам за два года сексуальной активности до встречи со мной. Она сказала, что никогда никого из них не любила, и я — ее первая любовь», — рассказал автор.

Поначалу женщина была готова поддерживать сугубо платонические отношения с парнем, однако затем это начало ее раздражать. Вскоре она начала во всех красках рассказывать своему возлюбленному о своих прошлых отношениях, а также о предпочтениях в постели. В итоге пара занялась сексом, однако мужчина теперь чувствует себя некомфортно и считает, что совершил ошибку.

«Когда мы занимались сексом в третий раз, я случайно вошел в нее слишком глубоко. Она раскритиковала меня за это, заявив, что так я достигну оргазма слишком быстро, что прозвучало как сравнение с ее прежним опытом. В другой раз я сказал, что у меня большой пенис, но она быстро отметила: "А может, я просто маленький человек?" В качестве доказательства своей правоты я сказал, что длина моего члена достигает 21 сантиметра. Она парировала это фразой: "Ого, я думала, что всего 18 сантиметров", что я воспринял как еще одно тонкое сравнение», — пожаловался герой истории.

В итоге парень начал требовать, чтобы женщина признала его половой член самым большим, какой она только видела в жизни, однако она давала двусмысленные ответы. Ему пришлось обратиться к психотерапевту для проработки этой травмы, а также начать посещать с ней парную терапию уже. Однако разочарование отношениями в нем нарастает.

Ранее другая пользовательница Reddit пожаловалась на своего возлюбленного, работающего фокусником. По ее словам, бойфренд начал исполнять трюки с ее влагалищем прямо во время секса, в результате чего она задумалась о расставании с ним.