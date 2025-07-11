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11:56, 11 июля 2025Бывший СССР

Появилось видео удара по военкомату в Одессе

Появилось видео удара ВС России по ТЦК в Одессе
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Появились кадры удара Вооруженных сил (ВС) России по территориальному центру комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) в Одессе. Видео публикует Telegram-канал «Одесса ИНФО».

На видео можно заметить ракету, после падения которой раздается мощный взрыв и в небо понимается столб дыма. Telegram-канал Shot сообщает, что подземное управление Одесского ТЦК было уничтожено на территории завода «Стальканат». Отмечается, что все помещения разрушены и завалены бетонными балками.

Ранее спикер Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Виталий Саранцев заявил, что ВС России наносят удары по военкоматам Украины для того, чтобы сорвать процесс мобилизации.

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