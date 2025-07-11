Появилось видео ударов по объектам связи ВСУ в буферном приграничье

Военкор Поддубный показал кадры ударов по связи ВСУ в буферном приграничье

Военкор Евгений Поддубный показал кадры ударов по объектам связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в буферном приграничье. Видео он опубликовал в Telegram-канале.

«Парни рубят связь противнику в "буферном" приграничье. Антенны наземной станции управления загасили сбросами. Их оказалось достаточно», — подписал он публикацию.

На кадрах видно моменты сбросов боеприпасов на антенны связи украинских войск. По словам военкора, для уничтожения одного из пунктов управления беспилотниками задействовали артиллерийский расчет.

Ранее стало известно, что российский беспилотный летательный аппарат, разглядывая зайцев в процессе патрулирования, поразил бойца ВСУ. Видео появилось в сети.